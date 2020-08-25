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Spor, Futbol

Ekim ayından itibaren futbol müsabakaları sınırlı sayıda seyirciyle oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.

Emrah Oktay   | 25.08.2020
Ekim ayından itibaren futbol müsabakaları sınırlı sayıda seyirciyle oynanacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekim ayından itibaren futbol karşılaşmalarına sınırlı sayıda seyircinin alınacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir." denildi.

TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyircinin girebileceği, locaların kullanımının da serbest bırakılacağı bildirildi.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takmasının zorunlu olacağı aktarıldı.

TFF, B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), B Takımlar Ligi'nin kurulmasını kararlaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda alınan karar gereği, profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi kuruldu. Lige katılım isteğe bağlı olacak.

Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları da forma giyebilecek.

Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon lira ödül verilecek.

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