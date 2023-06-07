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Spor, Futbol

Efsaneler, Şampiyonlar Ligi finali öncesi "fan zone" alanında taraftarlarla buluşacak

Türk futbolunun iki efsanesi Ümit Davala ve Nihat Kahveci, UEFA'nın resmi fan token partneri Socios'un Yenikapı'daki "fan zone" alanında taraftarlarla bir araya gelecek.

Can Öcal  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Efsaneler, Şampiyonlar Ligi finali öncesi "fan zone" alanında taraftarlarla buluşacak

İstanbul

Socios'tan yapılan açıklamaya göre, 7-11 Haziran tarihlerinde İstanbul Yenikapı’da kurulacak "fan zone" alanına gelecek futbolseverleri birbirinden özel sürprizler bekliyor olacak.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios, hem UEFA'nın hem de şampiyonluk mücadelesi verecek Manchester City ile Inter'in resmi fan token partneri olarak İstanbul'daki dev final öncesi taraftarlara unutulmaz deneyimler sunacak.

Etkinlikte yer alacak futbolseverler, eğlenceli yarışmalara katılarak dünya yıldızlarının imzalı sportif ekipmanları başta olmak üzere birbirinden değerli ödülleri kazanma fırsatını yakalayacak.

Nihat Kahveci ve Ümit Davala, taraftarlarla buluşacak

Türk futbolunun iki efsane futbolcusu Nihat Kahveci ve Ümit Davala, 9 Haziran günü Socios'un özel davetlisi olarak etkinlik alanında yer alacak.

"Socios.com" uygulaması üzerinden seçilecek şanslı taraftarlar, Ümit Davala ve Nihat Kahveci'nin takım kaptanlığında beşe beş futbol maçı yapacak. Davala ve Kahveci, bu özel maçın ardından etkinlik alanına gelerek, buradaki taraftarlarla sohbet edip, fotoğraf çektirecek.

Yarışmalarda başarılı olan futbolseverlerden bazıları, bu iki eski futbolcunun imzaladığı formaları kazanma şansı yakalayacak.

Socios'un "fan zone" alanına gelen taraftarlar, Manchester City ve Inter arasındaki bu heyecanlı finalin biletini kazanma şansı elde edecek. Etkinlik alanındaki QR kodunu taratan taraftarları, maç bileti dışında da sürpriz hediyeler bekliyor olacak.


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