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Spor, Futbol

Dursun Özbek, Erden Timur ve 5 Süper Lig kulübü, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur'un yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve Mondihome Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Bozhan Memiş  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Dursun Özbek, Erden Timur ve 5 Süper Lig kulübü, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 12 Ocak tarihindeki beyanları sebebiyle "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" maddesinden ve 16 Ocak'taki açıklamaları nedeniyle "Sportmenliğe aykırı hareket"ten PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Özbek'in, Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşım dolayısıyla ayrıca "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle de disipline gönderildiği ifade edildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un 12 Ocak tarihinde düzenlenen basın toplantısındaki ifadelerinden dolayı "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtilirken, Galatasaray Kulübünün de aynı basın toplantısında başkan ve yöneticisinin beyanları sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün de Mondihome Kayserispor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sebebiyle hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ile sportmenliğe aykırı hareket maddelerinden PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Hukuk müşavirliğinin, Fenerbahçe'yi saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Gaziantep FK'yi saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Yılport Samsunspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Mondihome Kayserispor'u da 6 oyuncusunun sarı görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedenlerinden disipline gönderdiği belirtildi.

Samsunspor deplasmanında kırmızı kart gören EMS Yapı Sivassporlu futbolcu Fode Koita'nın da kural dışı hareketinden ötürü tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

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