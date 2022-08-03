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Spor, Futbol

Dolmabahçe'de futbol zirvesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Yunus Kaymaz   | 03.08.2022
Dolmabahçe'de futbol zirvesi başladı

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen kabule, TFF Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanları katıldı.

Toplantının başında kısa süre görüntü alınmasına izin verildi.

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