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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda deplasmanda İskoçya'nın Hearts takımıyla yarın yapacakları maçın hazırlıklarını Tynecastle Park Arena'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
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Spor, Futbol

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu: Fenerbahçe'nin sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinin önemli etki yapacağını söyledi.

Süha Gür   | 07.09.2022
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu: Fenerbahçe'nin sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum

Istanbul

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, Fenerbahçe'nin oynadıkları maçtan sonra geçen sürede sistem değişikliğine gitmediğini belirtti.

Kadıköy'de geçen sefer oynadıkları maçın çok güzel bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Lucescu, "Fenerbahçe'nin sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum. Jesus'un oyun tarzında orta sahadan birini çekip 3'lü hat oluşturma var. Batshuayi ve Pedro gibi yeni oyuncular geldi. Bunlar maça önemli etki yapacaktır." diye konuştu.

Daha önce ifade ettiği 'Görevi bırakabilirim.' açıklamasını duygusal bir anda yaptığını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu aralar zor zamanlar geçiyoruz. Kiev'den buraya 11 saat otobüs yolculuğu yaparak geldik. Futbolu seviyorum ve devam edeceğiz. İyi bir maç oynamak için geldik. Ukrayna'da negatif serimiz oldu ama yıllarca domine ettiğimiz bir lig. Oyuncular şehirden şehire giderken bile başlarına ne gelecek bilmiyor. Bizde iyi oyuncular var ve en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım kurduğunu dile getiren Lucescu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe bu dönemi iyi geçirdi. Şu an takımda tecrübeli oyuncular var. Ali Koç iyi takım kurdu ve çok iyi hoca getirdi. Türkiye'de de 1. olmasını bekliyorum. Kazanmak için oynayacağız. Oynanmadan kimse 'Kazanacağız' diyemez. Fenerbahçe de sonuçta ilk maçını kazanmak için çok istekli olacak. Biz de kazanmak istiyoruz. Bu elime maçı değil, grup maçı. Biz de alabildiğimizi almaya çalışacağız."


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