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Spor, Futbol

Digiturk bu sezonki maçların ödemesinin TFF'ye yapıldığını açıkladı

Digiturk, 2020-2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödediğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 18.12.2020
Digiturk bu sezonki maçların ödemesinin TFF'ye yapıldığını açıkladı

İstanbul

Digiturk'ten yapılan açıklamada, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneğinin yayıncı kuruluşu bu haftaki maçların başında futbolcuların 1 dakika mücadeleyi bırakarak protesto etme kararı almasının şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Bugüne kadar oynanmış maçların ödemesinin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isteriz ki naklen yayın lisans haklarının tarafı Türkiye Futbol Federasyonudur. TFF, Digiturk tarafından yapılan ödemeleri alır ve kulüplere dağıtır. Buna göre Digiturk, 2020/21 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir. Öte yandan Digiturk, dünya çapında birçok yayıncının Kovid-19 salgını nedeniyle yapmayı reddettiği 2019-2020 sezonu naklen yayın lisans ödemesini, herhangi bir kesinti uygulamadan tam olarak yapmıştır. Ayrıca Digiturk ve TFF, karşılıklı mutabakat çerçevesinde, pandeminin sebep olduğu zorlukların üstesinden birlikte gelebilmek için, mevcut sezonun geri kalanına yönelik bir ödeme planı üzerinde çalışmaya devam etmektedir."

Digiturk'un Türk futbolunun en büyük yatırımcısı olduğu vurgulanan açıklamada, "Digiturk'e karşı Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin bu davranışını dayanaksız ve haksız buluyoruz. Türk futbolunun değerini ve markasını olumsuz etkileyeceği belli olan bu tür eylemler en başta kulüplere zarar verecektir. Buna rağmen, Türk futbol endüstrisinin paydaşlarıyla birlikte, ülke futbolunu yurt içi ve yurt dışında geliştirmek ve tanıtmak için tüm iyi niyetimizle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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