Derbide Galatasaray: 3 Fenerbahçe: 0
Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Galatasaray ilk yarıda Zaniolo, ikinci yarıda İcardi ve Zaniolo'nun golleriyle derbiyi 3-0 önde götürüyor.
İstanbul
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Torreira, Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Valencia, Batshuayi
Gol: Dk. 28 Zaniolo (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 12 Nelsson (Galatasaray), Dk. 36 İrfan Can Kahveci (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)Derbide Galatasaray: 2 Fenerbahçe: 0 http://v.aa.com.tr/2914223
Galatasaray'ın 2. golü İcardi'den geldi
İcardi'nin 71. dakikadaki golüyle de Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Zaniolo'nun 79. dakikadaki golüyle fark 3'e çıktı.
Galatasaray 3 değişiklikle sahada yer aldı
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.
Süper Lig'de geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, o maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'i yedeğe çekti.
Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerlerine Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.
Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı yedek kulübesinde ise Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'in yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Emin Bayram ve Juan Mata görev bekledi.
Taraftarlardan yoğun ilgi
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ın taraftarları, takımlarının Fenerbahçe ile yaptığı derbiye yoğun ilgi gösterdi.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala stat etrafında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar; meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı.
Daha sonra stada geçerek tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, tezahürat ve şarkılarla futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlayan taraftarlar, Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'ye ise özel ilgi gösterdi. Taraftarlar, Icardi için üzerinde İspanyolca "Icardi burada kal" yazılı pankart açtı.
Stada biletsiz girmeye çalışan taraftarlar engellendi
Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala biletsiz olduğu öğrenilen bir grup taraftar, stada girmeye çalıştı.
Güvenlik görevlileri, gişeleri geçerek kapılara kadar ilerleyen taraftarları, müdahale ederek dışarı çıkardı.
Basketbolu bırakan Işıl Alben'e plaket verildi
Basketbol kariyerini sonlandıran Galatasaraylı oyuncu Işıl Alben'e maç öncesinde plaket verildi.
Sarı-kırmızılı takımda önemli başarılara imza atan Işıl Alben, plaketini yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil'in elinden aldı.
Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray takımı oyuncularına da plaket takdim edildi.
Fenerbahçe kadrosunda tek değişiklik
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı kazanan ilk 11'de tek değişikliğe gitti.
Portekizli teknik adam, 2-0 galip gelinen Fraport TAV Antalyaspor maçında orta sahada görev alan İrfan Can Kahveci yerine bu kez Diego Rossi'ye forma şansı verdi.
🏟️Stada biletsiz girmeye çalışan taraftarlar engellendi— AA SPOR (@aa_spor) June 4, 2023
🚨Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala biletsiz olduğu öğrenilen bir grup taraftar, stada girmeye çalıştı.
❌Güvenlik görevlileri, gişeleri geçerek kapılara kadar ilerleyen taraftarları, müdahale ederek dışarı çıkardı. pic.twitter.com/YGVA61ZtrW
İrfan Can Eğribayat'ın ilk derbisi
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ilk kez derbi maçta ilk 11'de yer alarak kaleyi korudu. Sarı-lacivertli ekipte kaptan Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi koruyama başlayan İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta görev yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde kaledeki yerini aldı.
Bu maçta ilk 11'de görev alan Arda Güler de, bir Galatasaray derbisinde ilk kez ilk 11'de sarı-lacivertli formayı giydi.
Nef Stadı'ndaki karşılaşmada kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'e yer verdi. Orta ikilide Willian Arao ile Miha Zajc'ı oynatan Portekizli, kanatlarda Diego Rossi ve Arda Güler'i görevlendirdi. Jesus, gol yollarında ise yine Enner Valencia ile Michy Batshuayi ikilisini bozmadı.
Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Emre Mor ve sakatlıktan dönen Bright Osayi-Samuel ise yedek soyundu.
Crespo kadroda yok
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 7 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra uzun süreli sakatlık nedeniyle hazır olmayan Altay Bayındır kadroda yer almadı.
Miguel Crespo, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.
Siyah pazubent ile çıktılar
Fenerbahçe, Galatasaray maçına, 85 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Takımın eski futbolcularından Yüksel Gündüz'ün vefatı sebebiyle siyah pazubentle çıktı.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Nef Stadı'nda takımını yalnız bırakmadı.
Galatasaray, coşkulu bir şekilde uğurlandı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da taraftarlar, sarı-kırmızılı takımı bu akşam Fenerbahçe ile yapacağı derbiye coşkulu bir şekilde uğurladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan taraftarlar, takımı beklemeye başladı.
Kafileyi taşıyan otobüsün tesisin kapısında görünmesiyle taraftarların coşkusu arttı. Taraftarlar, Nef Stadı'na hareket eden sarı-kırmızılı takıma tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde destek verdi.
Fenerbahçe kafilesi de Can Bartu Tesisleri'nden stada hareket etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.