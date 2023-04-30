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Spor, Futbol

Derbide Beşiktaş öne geçti

İstanbul'daki derbide Beşiktaş, Hadziahmetovic'in ikinci yarıdaki golüyle Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti.

Emre Doğan  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Derbide Beşiktaş öne geçti

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim'den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun'un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

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