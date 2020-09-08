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Spor, Futbol

Denizlispor'un Süper Lig tarihindeki yabancı sayısı 81'e ulaştı

2020-21 sezonu öncesi yurt dışından 4 oyuncuyu kadrosuna dahil eden Yukatel Denizlispor şimdiye kadar 77 yabancı isim forma şansı buldu.

Ali Korkmaz   | 08.09.2020
Denizlispor'un Süper Lig tarihindeki yabancı sayısı 81'e ulaştı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Yurt dışından 4 futbolcu transfer ederek kadrosunu güçlendiren Yukatel Denizlispor'un 20 sezonluk Süper Lig geçmişinde 77 yabancı isim forma şansı buldu.

Transfer döneminde Marvin Bakalorz (Almanya), Muris Mesanovic (Bosna Hersek), Angelo Sagal (Şili) ve kaleci Costel Pantilimon'u (Romanya) kadrosuna dahil eden Yukatel Denizlispor'un lig geçmişindeki yabancı futbolcu sayısı 81'e yükseldi.

Yeni sezonda 21. kez Süper Lig'de yer almaya hazırlanan yeşil-siyahlı ekipte şu ana kadar 32 ülkeden futbolcu mücadele etti. Brezilya'dan 12 ismin forma giydiği Yukatel Denizlispor'da Bulgaristan, Çekya, Gine ve Kamerun'dan dörder isim şans buldu.

Yeşil-siyahlı ekipte ilk kez bir Şilili futbolcu forma giyecek.

En fazla forma giyen Roman Kratochvil

Denizlispor'da 2002-2003'ten itibaren aralıksız 7 sezonda 198 maça çıkan Slovak Roman Kratochvil, takımın Süper Lig geçmişinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.

Kratochvil'i Çekyalı Tomas Abraham (145 maç), Kamerunlu Souleymanou Hamidou (127 maç), Fin Mikka Aleksi Multaharju (87 maç) ve Mısırlı El Saka (66 maç) izliyor.

En golcü isim de Kratochvil

Kratochvil'in 33 golle en skorer yabancı isim konumunda bulunduğu yeşil-siyahlı ekipte, Fernand Coulibaly 15, Darryl Roberts 12 ve Emil Angelov 11 gol üretti.

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