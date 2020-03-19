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Spor, Futbol, Koronavirüs

Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor

Yukatel Denizlispor Sportif direktör Özsaraç, "Futbolcular Demir Grup Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor." dedi.

Sebahatdin Zeyrek   | 19.03.2020
Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor

Denizli

Yukatel Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç, "Futbolcular Demir Grup Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor." dedi.

Özsaraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizlisporlu futbolcuların, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maç öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle endişelendiğini söyledi.

Yeşil-siyahlı oyuncuların gerekirse deplasmanda oynanacak maça gitmeme kararı almayı bile düşündüğünü anlatan Özsaraç, "Tesislerde gerekli dezenfekte işlemlerini yaptırıyoruz ama oyuncular genel olarak çekiniyor. Bu salgın oyuncuların psikolojisini olumsuz etkiledi. Futbolcular Demir Grup Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor. Deplasman maçına gitmek istemiyorlar." diye konuştu.

Futbolcuların idman yapmak istemediğine işaret eden Özsaraç, şikayetlerini kendilerine bildirdiklerini ancak onları ikna etmekte zorluk yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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