Euro
6.46
Dolar
5.80
BIST 100
109,279.20
Altın
1,474.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bodrum'da hasara yol açan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı
logo
Spor, Futbol

Denizlispor, üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor deplasmanında Süper Lig'de üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Mustafa Değirmencioğlu   | 12.12.2019
Denizlispor, üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Denizli

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısının tamamlanmasına son üç maç kaldığını belirtti. 

Trabzonspor'un seyircisiyle bütünleşen, güçlü bir takım olduğuna işaret eden Özdilek, şöyle dedi:

"Geldiğimizden beri, kendimizi geliştirerek, bunu skorlarla bütünleştirerek devam eden bir yönümüz var. Amacımız yine hafta sonu oynayacağımız müsabakada puan ve puanlar almak. İçeride veya dışarıda olması çok önemli değil. Önemli olan bizim, anlayışımız. Deplasmanda iyi bir çizgimiz var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Son 3 haftadır kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz."

Şu anda takımın moral ve motivasyonunun üst seviyede olduğunu aktaran Özdilek, "Rakipten çok, bizim yapacaklarımız belirleyici unsur olacak. Sahada pozitif futbol oynamaya çalışan bir ekiple karşılaşacağız. Güçlü oldukları yanları var. Zafiyet gösterdikleri yanları var. Önlemlerimizi ve planlarımızı bunlara göre yapıyoruz. Bizim de oynama pratiğimiz her hafta üstüne koyarak gelişiyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ümit ediyorum ki oradan arzuladığımız puan ya da puanları alarak şehrimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeşil-siyahlılar hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor ile 16 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacak yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklara devam etti.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı süren takım kaptanı Sapunaru, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.

Yağmur altında yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve dayanıklılık ile taktik çalışma yaptı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ve güncel sorunları
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir

Benzer haberler

Denizlispor, üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Denizlispor, üç maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz ameliyat edildi

Trabzonspor Avrupa'da 135. maçına çıkıyor

Trabzonspor'dan 83 kişi hakkında suç duyurusu

Trabzonspor'dan 83 kişi hakkında suç duyurusu
Trabzonspor'un Ünal Karaman yönetiminde yüzü gülüyor

Trabzonspor'un Ünal Karaman yönetiminde yüzü gülüyor
Trabzonspor, golcüsü Sörloth ile zirve yarışında iddalı

Trabzonspor, golcüsü Sörloth ile zirve yarışında iddalı