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Spor, Futbol

Denizlispor ilk yarıyı Fatih Karagümrük maçıyla tamamlayacak

Süper Lig'de 14 puanla son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, ilk yarının son maçında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Ali Korkmaz   | 23.01.2021
Denizlispor ilk yarıyı Fatih Karagümrük maçıyla tamamlayacak

İzmir

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor, bu müsabakalarda sadece 2 puan alabildi. Yeşil-siyahlı ekip, topladığı 14 puanla 21. ve son sırada bulunuyor.

Bu sezon dış sahadaki tek galibiyetini 19. haftada Gençlerbirliği karşısında alan Fatih Karagümrük, deplasmanda 9 maçta 7 puan topladı. Fatih Karagümrük, ilk yarının son haftasına 27 puan ve averajla 8. durumda girdi.

Rakibiyle Süper Lig'de sadece 1983-1984 sezonunda karşılaşan Yukatel Denizlispor, Denizli'de 1-0'lık skorla mağlup ettiği rakibine deplasmanda 3-0 yenilmişti.


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