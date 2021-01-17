Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya: Yarın transfer yasağını kaldıracağız

Denizlispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya, eski kalecileri Adam Stachowiak'ın alacağını yarın ödeyip transfer yasağını kaldıracaklarını söyledi.

Mustafa Değirmencioğlu   | 17.01.2021
Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya: Yarın transfer yasağını kaldıracağız Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Yavuz Cinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'la İstanbul'da oynayacakları karşılaşma nedeniyle yönetim kurulu toplantısını öne aldıklarını ve bugünkü maç öncesi bir araya geldiklerini belirtti.

Geçen hafta futbolculara ödeme sözü verdiklerini dile getiren Cinkaya, şöyle konuştu:

"Federasyonun imzasını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta başında futbolcularımızın alacaklarının birçoğunu ödemiş olacağız. Ayrıca takımda çok fazla sakatımız var, oyuna müdahale edecek oyuncumuz az. Bununla ilgili teknik direktörümüzle bir toplantı yaptık. Kovid-19 bulgusu çıktı bir oyuncumuzda. İnşallah bu kara günleri bir an önce dağıtmak istiyoruz."

Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan şeyler yazıldığını savunan Cinkaya, "Hocamız takımın başında. Hatta dün akşam futbolcularımızla tesislerde taktik toplantısı yaptılar." dedi.

Yönetime talip olanların bulunduğu söylentileri konusundaki soru üzerine Cinkaya, "Evet öyle. Hatta Turgay Mersin'in adı geçiyor. Turgay abi zaten bizim görüştüğümüz bir ağabeyimiz. Eğer öyle bir konu varsa gerçekten bugün yarın açıklama yapılırsa Denizlispor'un menfaatine olur. Biz yeni gelecek yönetimin yüzde 100 arkasındayız. Destekleyeceğimizi de açıkladık. Mutlu oluruz, yanlarında oluruz. Eğer bunlar gerçeği yansıtmıyorsa da lütfen 'yansıtmıyor' açıklaması yapsınlar ki Denizlispor'umuz zarar görmesin." diye konuştu.

Takıma takviye olup olmayacağı sorusuna Cinkaya, "Takviye var, hatta iki oyuncumuz şu an uçakta. Önümüzdeki hafta başı o isimleri de açıklayacağız. Transfer yasağı son anda Adam Stachowiak'tan geldi. 127 bin avro civarında bir para... Onu da hemen yarın yatırıp transfer yasağını kaldıracağız." cevabını verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 436 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
İngiltere'de her 30 saniyede bir Kovid-19 vakası hastanelere kabul ediliyor
Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 700 bini geçti
Kovid-19'u atlatan Demir: Nefes almakta bile çok zorlanıyorum

Benzer haberler

Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya: Yarın transfer yasağını kaldıracağız

Denizlispor Başkan Yardımcısı Cinkaya: Yarın transfer yasağını kaldıracağız

Hatayspor Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor evinde kazandı

Hatayspor Denizli deplasmanında 3 puanı aldı

Hatayspor Denizli deplasmanında 3 puanı aldı
Beşiktaş'ın taraftar imzalı formasına kar engeli

Beşiktaş'ın taraftar imzalı formasına kar engeli
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak