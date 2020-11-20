Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sivas
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biri ülke milli takımı kampından dönen olmak üzere, 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.
Oyuncuların izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarıldı.
Kırmızı-beyazlı ekipte daha önce de 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.