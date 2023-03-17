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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: UEFA'da, Avrupa Ligi'nde güzel şeyler yaptık

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında ağırladığı İtalyan ekibi Fiorentina'ya 4-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, elindeki imkanlarla yapabileceğinin en iyisini yaptığını söyledi.

Göksel Cüneyt İğde  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: UEFA'da, Avrupa Ligi'nde güzel şeyler yaptık

Sivas

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, maçın son dakikalarına doğru 2 taraftarın sahaya girmesi nedeniyle çıkan arbedede Bianco için İtalya ekibinden özür dileyerek sözlerine başladı.

Çalımbay, "Çok özür diliyoruz. Bütün İtalyanlardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir şeydi. Maçın bile önüne geçti. Tekrar tekrar özür diliyorum. Kusura bakmasınlar inşallah böyle bir olay bir daha gerçekleşmez." dedi.

Daha sonra karşılaşmayı değerlendiren Rıza Çalımbay, maça iyi başladıklarını belirterek, "İstediğimiz golü de bulduk. İlk yarı bitmesine yakın yediğimiz gol kötü oldu. İkinci yarı sahaya çıktığımızda daha iyi olacak derken takım beklemediğim şekilde geriye çekildi. Ölü toptan golü yedik. Daha sonra futbolcular istediğini yapamamaya başladı." diye konuştu.

Çalımbay, her şeye rağmen takımımdan memnun olduğunu dile getirerek, "UEFA'da, Avrupa Ligi'nde güzel şeyler yaptık. Benim elimdeki imkanlarla yapabileceğim en iyisiydi. Hem ülkemize puanlar hem de kulübümüze para kazandırdık. Buradan elenmek istemezdik. Fenerbahçe de elendi, kimse kalmadı, ona da üzüldük. Çok güzel Avrupa takımlarını Sivas'a getirdik." ifadelerini kullandı.

Artık lige ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanacaklarını anlatan Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan sonra bütün ağırlığımızı lige vereceğiz. Hem lig hem Avrupa maalesef sıkıntılı oldu. Bizim takım Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yaşlı takımı. Maalesef bu biraz zorluyor bizi. Biz ligde çok iyi yere geleceğimize inanıyorum. Bu sene bireysel hatalardan çok gol yiyoruz. Bugün bir türlü öne çıkamadık. Charisis'in sakatlanması da bizim için kötü oldu."

Maçın son dakikalarında 2 taraftar sahaya indi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina'nın karşı karşıya geldiği maçın son dakikalarında iki taraftar sahaya girdi.

Fiorentinalı futbolcu Bianco'nun taraftarlardan birinin müdahalesine maruz kaldığı görüldü.

Sahaya giren 2 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak stadyum dışına çıkarıldı.

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