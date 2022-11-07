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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra değerlendirmemiz gerekiyordu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ortaya koydukları mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Süha Gür   | 07.11.2022
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra değerlendirmemiz gerekiyordu Fotoğraf: Ali Atmaca / AA

Istanbul

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, Avrupa'da oynayan 2 takımın güzel bir lig maçı ortaya çıkardığını belirtti.

Maçın başından sonuna disiplini bozmadıklarını belirten Çalımbay, "İki tane Avrupa'da mücadele eden takımımızın gerçekten çok güzel bir lig maçı oldu, her şey vardı. Pozisyon, mücadele vardı. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra onu değerlendirmemiz gerekiyordu, istediğimiz gibi olmadı. Son paslarda sıkıntı yaşadık. Maçın başından sonuna kadar disiplini bozmadan iyi bir oyun oynadık ama bugün istediğimiz neticeyi alamadık. Oyun olarak takımımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

Son dakikalarda her türlü riski aldıklarını aktaran Çalımbay, şöyle devam etti:

"Defansımızı 3 kişi bıraktık ama bir iki yanlış yaptık orada. Doldur boşalt oyununa döndük, bu da Fenerbahçe'nin istediği oyundu. Son girdiğimiz 1-2 pozisyonu değerlendirebilseydik iyi şekilde ayrılabilirdik. Fenerbahçe'ye yüzde yüz pozisyon vermedik. Lig maçı bu, yapacak bir şey yok. Buradan en kötü beraberlikle ayrılabilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra belli bir baskı kurduk. Fenerbahçe'de kontra atağa dönük oynadı. Oyuncularını değiştirdi, yedek oyuncularını kullandılar. Biz orada son pasları yapamadık. Ben de ikaz ettim 'uzun oynamayın' diye. Basit, kenardan gelelim dedim çünkü kenardan geldiklerimiz pozisyon oldu. Onun dışında iyi mücadele ettik."

"Bana göre hakem iyi maç yönetti"

Rıza Çalımbay, maçın hakeminin iyi bir performans sergilediğini dile getirdi.

Maçın başlarında sıkıntı yaşadıklarını ama onun haricinde söyleyecek bir şey olmadığını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Hakeme söyleyecek bir şey yok. Penaltı olaylarının nasıl olduğunu bilemiyorum. O yüzden hakemlere bir şey söylemek mümkün değil. Maçın başlarında faullerde sıkıntı yaşadık onun dışında yok gibi bir şey. Bu maçı yönetmek kolay değil. Fenerbahçe de biz de kazanmaya oynadık. Çok tempolu ve sert geçen, her şeyin olduğu bir maç oldu. Bana göre hakem iyi maç yönetti. Bir tek penaltılarda bir şeyler olabilir. Batshuayi pozisyonunu göremedim ben. Serdar'ın pozisyonunda top eline çarpıyor. Ya hakem görmedi ya VAR'daki istediği gibi göremedi. Oyuncularımız penaltı olduğunu söylediler."

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