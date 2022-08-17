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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Çok zor bir rakiple oynayacağız

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, çekişmeli ve hırslı iki takımın arasında oynanacak maçın çok güzel geçeceğini söyledi.

Bilal Acar   | 17.08.2022
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Çok zor bir rakiple oynayacağız

Malmö

Rıza Çalımbay, maçın oynanacağı Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde Malmö'ye karşı oynadığını hatırlatan Çalımbay, İsveç ekibine karşı kıran kırana maçlar yaptığını aktardı.

Çalımbay, Malmö kulübüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çok zor bir rakiple oynayacağız. Malmö, oyun disiplini mükemmel bir takım. Hiçbir zaman değişmeyen bir takım. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında görünen bir takım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Avantajları bizden önce sezon açmaları. Gayet iyi gidiyorlar. Son maçlarını seyrettirdik. Gayet iyiler. Klasik bir oyun düzenleri ve biçimleri var." ifadelerini kullandı.

Maçın kendileri açısından çok zor geçeceğini kaydeden Çalımbay, buradan mutlaka avantajlı bir skorla dönmeleri gerektiğini, bunun için de maçta her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.

Çalımbay, "Çok az transfer yaptığımız için, yeni gelen arkadaşlarımız da maalesef hazır olmadığı için sıkıntılı bir biçimde bu maça çıkacağız. Ancak kendi sahamızda oynayacağımız ikinci maçta sahaya bambaşka bir şekilde çıkacağız. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum.Çok çekişmeli, hırslı iki takımın maçı olacak." diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor futbolcusu Uğur Çiftçi de maçın çok zor geçeceğini söyledi.

Çiftçi, Malmö takımının hazır halde maça çıkacağını ancak rakibi iyi analiz ettiklerini ve çalıştıklarını, Malmö'den galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.


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