Euro
9.40
Dolar
7.95
BIST 100
1,198.32
Altın
1,906.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Rövanşta bambaşka olacağız

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Oyundan memnunum ama yediğimiz gollerden tabii ki memnun değilim." dedi.

Şenhan Bolelli   | 23.10.2020
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Rövanşta bambaşka olacağız Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

VİLLARREAL

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından soru almadan basına yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu. Seyredenler mutlaka zevk almıştır. Defansif açıdan şanssız bir gün yaşadık. Ama 2-0'a rağmen oyundan hiç kopmadık. 3-3 de yaptık. Ancak son 2 golde büyük bir şanssızlık yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının maç boyunca oyundan kopmadığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Bu işin rövanşı da var. Rövanşta bambaşka olacağız. Burada herkes çok büyük gayret gösterdi. Gol atmak için oynadık ve oyunu çirkinleştirecek defansif bir oyun düşünmedik." şeklinde konuştu.

Sivasspor kafilesinin bu gece saat 02.00'de özel uçakla Sivas'a döneceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da 41 bin 622 ile günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bin olabilir
İspanya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış

Benzer haberler

'Rövanşta bambaşka olacağız'

'Rövanşta bambaşka olacağız'

Sivasspor İspanya deplasmanında kaybetti

Arsenal Teknik Direktörü Arteta'dan 'Mesut Özil' açıklaması

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay Avrupa Ligi'nde takımına güveniyor

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay Avrupa Ligi'nde takımına güveniyor
Sivasspor 11 yıl sonra Avrupa'da sahne alıyor

Sivasspor 11 yıl sonra Avrupa'da sahne alıyor
Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyor

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyor