Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,630.80
BTC/USDT
22,868.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle döndü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

Fevzi Kemal Karagöz, Göksel Cüneyt İğde   | 22.01.2023
Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle döndü Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

16. dakikada konuk takım Demir Grup Sivasspor, golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Alaaddin Okumuş'un ortasına iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

24. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Alaaddin Okumuş'un ara pasında topla buluşan Ulvestad'in sert vuruşunda, top üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

41. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

Sivasspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

47. dakikada Demir Grup Sivasspor, ikinci golü buldu. Köşe vuruşunu kullanan Ulvestad'in ortasına iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

50. dakikada Gradel'in ceza alanı içine attığı pasında topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kale çizgisinden Djilobodji uzaklaştırdı.

57. dakikada topla buluşan Gradel'in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yatabare'nin sert vuruşunda, topu kaleci Günay kontrol etti.

59. dakikada Gaziantep FK, farklı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahası içine attığı pasta topu önünde bulan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-2

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Günay'ın müdahalesi ile top kornere çıktı.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Musa'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşma konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Sivasspor, ligde 3 maç sonra kazandı

Deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.

Bu sonuçla ligde 3 maç sonra kazanan Sivasspor, puanını 18'e çıkardı.

Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Sivasspor, 17 haftada ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasını maç yapmadan geçen kırmızı-beyazlı ekip, 19. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 4-1 yenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu'dan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret
Bazı sivil toplum kuruluşları İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterildi
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nün kıyı kesimleri atıklardan temizleniyor

Benzer haberler

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle döndü

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle döndü

1207 Antalyaspor Kadın FK'nin kampına çağrılan Eylül'ün hedefi milli forma

İşitme engellilerde A Milli Takım dünya, gençler ise Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı

TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor deplasmanında
Lider Galatasaray kazanmaya devam ediyor

Lider Galatasaray kazanmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet