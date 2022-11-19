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Spor, Futbol

Cüneyt Çakır, Gaziantep'teki milli maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

Muhammed Boztepe   | 19.11.2022
Cüneyt Çakır, Gaziantep'teki milli maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak - AA

Ankara

Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Cüneyt Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.

Stattaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapılan Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.

Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.

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