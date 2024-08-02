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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "Erdoğan'ın Yanındayız" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Devletimizin, milletimizin, bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan. " dedi.

Zafer Fatih Beyaz  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "Erdoğan'ın Yanındayız" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımın ardından, "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devletimizin, milletimizin, bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan. Haklının, mazlumun safında, haksızın, zalimin karşısındadır. Bu yüzden her daim, Erdoğan'ın yanındayız biz."



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