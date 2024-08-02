Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, "Erdoğan'ın Yanındayız" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Devletimizin, milletimizin, bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan. " dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımın ardından, "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Devletimizin, Milletimizin, Bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 2, 2024
Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan.
Haklının, mazlumun safında; haksızın, zalimin karşısındadır.
Bu yüzden her daim, #ErdoğanınYanındayız biz! pic.twitter.com/nWTAjwIDKU
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Devletimizin, milletimizin, bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan. Haklının, mazlumun safında, haksızın, zalimin karşısındadır. Bu yüzden her daim, Erdoğan'ın yanındayız biz."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.