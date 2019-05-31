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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'i tebrik etti.

Hamdi Çelikbaş   | 31.05.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara kutlama

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'i tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek sezon Süper Lig'de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlara da başarılar diledi.

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