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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Can Bartu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Ferdi Türkten   | 12.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Can Bartu için başsağlığı mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Can Bartu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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