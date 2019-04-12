Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Can Bartu için başsağlığı mesajı

Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı paylaştı.
Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. #CanBartu'ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, @Fenerbahce ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 12 Nisan 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Can Bartu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.