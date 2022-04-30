Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF 2. Lig şampiyonları Sakaryaspor ve Pendikspor'u tebrik etti

İstanbul
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik ediyor, takımlarımıza 1'inci ligde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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2021-2022 TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup Şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup Şampiyonu olan Pendikspor’u ve taraftarlarını tebrik ediyor, takımlarımıza 1’inci ligde başarılar diliyorum. pic.twitter.com/cmEksB5N2b— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 30, 2022