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Spor, Futbol

Chelsea İstanbul'da

İngiliz temsilcisi Chelsea, UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'a geldi.

Mehmet Ali Derdiyok,İbrahim Halil Aktürk   | 13.08.2019
Chelsea İstanbul'da

İstanbul

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ile karşılaşacak Chelsea takımı, İstanbul'a geldi. 

İngiliz ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan ayrılarak konaklayacakları Beşiktaş'taki bir otele yerleşti.

Chelsea, İstanbul'da

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ile karşılaşacak Chelsea takımı, İstanbul'a geldi. Chelsea takımı ile İstanbul'a gelen yaklaşık 70 kişilik taraftar grubu, havalimanında İGA Havalimanı İşletmesi yetkilileri tarafından çiceklerle karşılandı. İGA Havalimanı İşletmesi'nin bando takımının gösterisiyle taraftarlar güzel dakikalar yaşadı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı ) 

Chelsea Teknik Direktörü Franck Lampard, 17.15'te maçın oynanacağı Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Chelsea, müsabaka öncesi son antrenmanını saat 18.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık şekilde gerçekleştirecek.

Maç çarşamba günü saat 22.00'de

Liverpool ile Chelsea, çarşamba günü saat 22.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Bu arada, takımla birlikte İstanbul'a gelen yaklaşık 70 kişilik taraftar grubu, havalimanında İGA Havalimanı İşletmesi yetkilileri tarafından çiceklerle karşılandı. İGA Havalimanı İşletmesi'nin bando takımının gösterisiyle taraftarlar güzel dakikalar yaşadı.

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