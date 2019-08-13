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Spor, Futbol

Chelsea hazırlıklarını tamamladı

UEFA Süper Kupa maçında yarın Liverpool ile karşılaşacak Chelsea, hazırlıklarını tamamladı.

Ercan Doğan   | 13.08.2019
Chelsea hazırlıklarını tamamladı

Istanbul

İngiliz ekibi Chelsea, UEFA Süper Kupa karşılaşması için son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.

Teknik direktör Frank Lampard yönetimindeki idmanda Chelsea oyuncuları, koşunun ardından pas çalışması yaptı. İkinci bölümde taktik uygulamalar üzerinde duran Chelsea, yarı sahada oynadığı çift kale maçla idmanı bitirdi. 

Hafif sakatlıkları bulunan ve yarınki karşılaşmanın ilk 11'inde yer almaları beklenmeyen N'Golo Kante, Antonio Rudiger ve Willian da çalışmaya katıldı.

İngiliz ekibinde sakatlıkları bulunan Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek ve Reece James, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Chelsea'nin Liverpool mücadelesine Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Emerson Palmieri, Jorginho, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Ross Barkley, Pedro, Olivier Giroud muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.

Bu arada, Ampute Genç Milli Futbol Takımı oyuncuları da idmanı saha kenarından izledi. Milli oyuncular, antrenman sonunda da Chelsea'nin futbolcularıyla bir araya gelme ve sohbet etme fırsatı buldu. Milliler, İngiliz ekibi oyuncularıyla fotoğraf da çektirdi.

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