Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.83
Dolar
6.10
BIST 100
84,596.16
Altın
1,285.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor'un 'tekrar' talebine Tahkim Kurulundan ret

TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'un Galatasaray'la yaptığı maçın kural hatası iddiasıyla tekrarlanması talebine ilişkin TFF Yönetim Kurulunun vermiş olduğu ret kararını onadı.

Erkan Tiryaki   | 23.05.2019
Çaykur Rizespor'un 'tekrar' talebine Tahkim Kurulundan ret

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'un Galatasaray'la yaptığı maçın kural hatası iddiasıyla tekrarlanması talebine ilişkin TFF Yönetim Kurulunun vermiş olduğu ret kararını onadı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçla ilgili Rize temsilcisinin tekrar talebinin TFF Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Tahkim Kurulunun da Çaykur Rizespor'un itirazını reddederek kararı onadığı kaydedildi.

Öte yandan Tahkim Kurulunun, Akhisarspor'a TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 200 bin lira para cezasını 100 bin liraya düşürdü belirtildi.

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 20'şer bin lira para cezalarını ise onadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'

Benzer haberler

PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını incelemeye devam edecek

PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını incelemeye devam edecek

Baptista futbolu bıraktı

TFF Başkan Adayı Özdemir: Federasyon başkanlığı ateşten gömlek

Barcelona, Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı

Barcelona, Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı
Atletico Madrid'de yaprak dökümü

Atletico Madrid'de yaprak dökümü
Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı