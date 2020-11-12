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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor'un golcüsü Remy koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Muhittin Sandıkçı   | 12.11.2020
Çaykur Rizespor'un golcüsü Remy koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Rize

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Sonunda beni de koronavirüs yakaladı. Sağlık durumum gayet iyi. Kurallara uyarak karantina sürecimi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili oyuncunun takımın kamp yaptığı Antalya'da özel olarak karantina kurallarına uygun olarak takibinin sürdüğü, sağlık durumu iyi olan oyuncunun özel olarak hafif tempoda çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Remy, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 6 gol attı.

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