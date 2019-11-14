Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
104,275.80
Altın
1,468.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizesporlu Diamonde: Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İsmail Diamonde, alınan galibiyetler veya puanlar sonrası çok fazla havaya girmemeleri, işlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Muhittin Sandıkçı   | 14.11.2019
Çaykur Rizesporlu Diamonde: Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Diamonde, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta aldıkları 1-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle milli araya moralli girdiklerini, uzun süre 10 kişi oynadıkları maçta iyi bir karakter ortaya koyduklarını belirtti.

Milli ara sonrası Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Fildişi Sahilli oyuncu, "Ligde kalma yarışında direkt rakibimiz. Bizim için çok zor bir maç olacak. Hazırlanmak için zamanımız, kendimizi toparlama şansımız var. Denizli deplasmanına puan veya puanlar için gideceğiz. Hedefimiz en azından puanla dönmeyi başarmak." dedi.

27 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takımdaki uyum sürecinin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim için de uyum süreci biraz zaman aldı. Şehre uyum sağlamakta zorlandım. Ardından benim kişiliğime uygun sakin bir şehir olması nedeniyle alışmaya başladım. Her geçen gün daha çok alışıyorum ve takım için hazır durumda olmak istiyorum. Takıma faydam olsun istiyorum. Gittiğim her takımda bu süreçlerden geçtim. Çok çalışarak bunun üstesinden gelmeye çalıştım. Her geçen gün daha iyi oluyorum."

Süper Lig'in çekişmeli geçtiğine işaret eden Diamonde, "Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. İlerleyen haftalarda aldığımız sonuçlara göre farklı şeyler konuşabiliriz ama ilk önce buna odaklanmış durumdayız. Alınan galibiyetler veya puanlar sonrası çok fazla havaya girmememiz, işimize odaklanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni dönemde Çin’in uzun yürüyüşü
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim

Benzer haberler

'Şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyoruz'

'Şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyoruz'

'Takım olarak ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak'

Trabzonspor'un geliri de seyirci sayısı da arttı

'Futbolun marka değerinin büyük zarar gördüğüne inanıyorum'

'Futbolun marka değerinin büyük zarar gördüğüne inanıyorum'
Ersun Yanal, gözünden operasyon geçirdi

Ersun Yanal, gözünden operasyon geçirdi
Süper Lig'de toplam gelir 4,2 milyar liraya ulaştı

Süper Lig'de toplam gelir 4,2 milyar liraya ulaştı