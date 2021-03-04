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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Çaykur Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Hilmi Sever   | 04.03.2021
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Istanbul

Çaykur Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

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