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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti.

Süha Gür   | 29.02.2020
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti

Istanbul

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti.

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