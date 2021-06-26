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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor'da Fahri Tatan, sportif direktörlük görevine getirildi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sportif direktörlük görevine Fahri Tatan'ın getirildiği duyuruldu.

Muhittin Sandıkçı   | 26.06.2021
Çaykur Rizespor'da Fahri Tatan, sportif direktörlük görevine getirildi

Rize

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Tahir Kıran başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği, kulübümüzde sportif direktörlük görevine eski futbolcu ve antrenörümüz Fahri Tatan getirilmiştir. Görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fahri Tatan, geride kalan sezon teknik direktör Bülent Uygun'un ekibinde antrenör olarak görev yapmıştı.


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