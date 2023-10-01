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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Açık söylemek gerekirse en zor durumda kaldığımız maçtı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, Süper Lig'de birçok maça çıktığını ancak hiç bu kadar zor durumda kalmadıklarını söyledi.

Süha Gür  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Açık söylemek gerekirse en zor durumda kaldığımız maçtı

Istanbul

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, zor maç olacağını bilerek maça çıktıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin bugün oyununu daha üst noktalara taşıdığını anlatan Palut, "Sahada bu kadar yok olacağımızı düşünmemiştim. İki yarınında başlarında yediğimiz goller bizi demoralize etti ve kötü bir görüntü oldu. Bu maçtan dersler bile almamamız gerekiyor. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Bu genç takımın yeniden öz güveninin kazanıp mücadelesine devam etmesi gerekiyor. Futbolcularımızı mental olarak sonraki maçlara hazırlamamız gerekiyor. Fenerbahçe çok iyiydi, onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çok çabuk toplar kaybettiklerini aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de kaç maça çıktım bilmiyorum. Açık söylemek gerekirse en zor durumda kaldığımız maçtı. Fenerbahçe'ye karşı gelememek aslında maç öncesinde bildiğimiz şeyler. Fenerbahçe için sadece kadro kalitesi dersek basite indirgemek, emeği görmezden gelmek olur. Bu kaliteyi istek, coşku ve doyumsuzlukla birleştiren bir takım var. Bunun çözümü yok mu, bu kadar karşılıksız mı kalmalıydık dersek elbette hayır. Ayağımıza gelen topları çabuk kaybettik, dakika dakika öz güvenimizi yitirdik."

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