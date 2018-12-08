İSTANBUL

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın son bölümünde yakaladıkları önemli gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, Galatasaray deplasmanında alınan bir puanın değerli olduğunu belirterek, "Maçın son bölümüne baktığımızda, çok rahat kazanabilirdik." dedi.

Müsabakanın ilk yarısında rakip kaleye daha çok giden takım olduklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Rakibimizin ilk yarı fazla pozisyonu yoktu. Biraz da şansla golü buldular. İkinci yarı 2-1'den sonra daha çok inandık, oyuna asıldık ve 2-2'yi yakaladık. Maçta 3. golü yakalama şansı 3-4 kez geldi. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik, bizim için çok büyük bir adım olacaktı. Ancak bu beraberliğin öz güveniyle buradan ayrılıyoruz. Verilmeyen bir golümüz de var. Haftalardır bunu yaşıyoruz. Bu da bizim için üzücüydü."

Okan Buruk, maçın son bölümünde çok net gol pozisyonları bulduklarını tekrarlayarak, "Bir tanesini atabilseydik, maçı kazanacaktık. Son bölüme baktığımızda 2 puan kaybettik ama 2-0 geride olduğumuz bölüme baktığımızda da bir puan kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Ümit Davala toplantıya katılmadı

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, basın toplantısına katılmadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle maçta sarı-kırmızılı ekibin başında bulunan Davala, karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısına gelmedi.

"(Kulüpler Birliği Vakfı açıklaması) Yanlış bir şey yaptığımızı zannetmiyorum"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçını 3-2 kazanabilecek pozisyona getirdiklerini ancak şanssızlık yaşadıklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Kartal, "Güçlü bir rakiple oynamamıza rağmen 2-2 değil 2-3 bitebilirdi. Bir şanssızlık var. Şans bizden yana olmadı." dedi.

Hakemlerin seyircisi baskısından etkilendiğini savunan Kartal, "Golde ne vardı, hakem ne gördü bilemiyorum. Neticede taşradan gelen takımlara biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların hakkının da savunulması gerekiyor. Seyirci baskısında kalmanın yanlış olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Hasan Kartal, Kulüpler Birliği Vakfının, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun hakemler Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'yı dinlendirme kararıyla ilgili yaptığı açıklamayla ilgili, "Deklarasyondan haberim vardı. Göksel (Gümüşdağ) bey ile tartıştıktan sonra o konuya katıldım. Yanlış veya doğru olduğu tartışılıyor ama bizim görüşümüz öyleydi. Yanlış bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kartal, Galatasaray Kulübünün tepkisiyle ilgili ise, "Kimin ayağına basarsan o bağırıyor. Galatasaray'ın işine gelmediği için böyle yapıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin eşit uygulanmadığını savunan Kartal, şunları kaydetti:

"VAR var da herkese VAR yok. Herkese doğru şekilde VAR olsa, gayet güzel. En azından doğruyu yakalıyoruz. VAR'ın herkese var olduğunu düşünmüyorum. Çaykur Rizespor'a genelde VAR'dan uygun bir şeyler çıkmadı. Çıkması gereken yerlerde de çıkmadı, VAR'a gidilmedi. Ben, VAR'ın faydalı olduğu düşüncesindeyim. Tamamen 'Hiç işe yaramıyor.' diye bir şey yok."

Teknik direktörleri Okan Buruk ile devre arası transferini konuştuklarını vurgulayan mavi-yeşilli kulübün başkanı, "Eksiklerimizi hocamız Okan Buruk ile belirledik. Devre arasında 3-4 oyuncu almamız gerekiyor. Hocamızla uyum içinde çalışıyoruz. İnşallah bu sezon iyi yerlere geleceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Ercan Çakar, Emrah Oktay