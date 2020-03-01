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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi.

Muhittin Sandıkçı   | 01.03.2020
Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı

Rize

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsmail Kartal'ın görevi bırakmasının ardından İstanbul'da Ünal Karaman ile bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Karaman ile prensipte anlaştıklarını ifade eden Kartal, detayların ardından bir aksilik çıkmaması halinde deneyimli teknik adamla Rize'de sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

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