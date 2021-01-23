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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal: 10-12 eksiğimiz olmasına rağmen takımımız çok iyi bir başarı gösterdi

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, eksiklere rağmen oyuncuların iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Berad Büyük   | 23.01.2021
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kartal: 10-12 eksiğimiz olmasına rağmen takımımız çok iyi bir başarı gösterdi

Istanbul

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Karşılaşmanın 1-0'dan 1-1'e gelmesi iyi olmadı. Kalecinin yakalayabileceği bir top bizim çocuğa çarptı ve gol oldu, neticede şansızlık. Tabii 1 puan da iyi. Başakşehir'de inşallah daha iyi yerlerde olur, onlar da güzide bir kulübümüz ama 1-0 biz alsaydık daha iyi olurdu." ifadelerini kullandı. 

Oyuncuların ellerinden geleni yaptığını belirten Kartal, "10-12 eksiğimiz olmasına rağmen bu şartlar altında takımımız çok iyi bir başarı gösterdi. Çocuklar ana kadronun yokluğunu hiç aratmadılar. İnandılar, savaştılar, başardılar ama galibiyet olsa daha iyi olurdu." şeklinde konuştu.

Yeni teknik direktörleri Marius Sumudica'nın takımın başında olmamasına rağmen maç taktiklerini vermesinin sorulması üzerine konuşan Kartal, şunları kaydetti:

"Sumudica, iyi bir teknik direktör. İnşallah Rize'de daha iyi olduğunu gösterir. Takıma müdahale ediyor, zannediyorum ki soyunma odasında da bazı şeyler söylüyor ama bizim Ersin hocamız da iyi. Maşallah gayet güzel yönetiyor. İnşallah o da ileri aşamada iyi bir hoca olur."

Hasan Kartal, transfer dönemi sonuna kadar 2-3 oyuncu daha transfer edeceklerini sözlerine ekledi.

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