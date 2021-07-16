Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Rize
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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