Çaykur Rizespor Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Rize
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu İstanbul'da düzenlenen imza törenine Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı vurgulanan açıklamada, "Bryan Dabo'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Dabo, geçtiğimiz yıl İtalya Seri A ekiplerinden Benevento'da görev almıştı.
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✍️ Çaykur Rizespor'umuz, Burkina Faso'lu 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlamıştır.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 19, 2021
Bryan Dabo için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı.
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