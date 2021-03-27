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Spor, Futbol

CANLI- Türkiye, Norveç karşısında 3-0 önde

Şenhan Bolelli   | 27.03.2021
CANLI- Türkiye, Norveç karşısında 3-0 önde Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

Norveç - Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, A Milli Futbol Takımı ile Norveç milli takımı İspanya’nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı’nda karşı karşıya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da maçı izledi. ( Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı )

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Norveç karşısında 3-0 önde.

A Milli Futbol Takımında golleri 4. ve 59. dakikada Ozan Tufan ile 28. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. 

İlk yarı

4. dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takım'ın ilk atağında Yusuf Yazıcı'nın ortasında ceza sahası içinde buluştuğu topa güzel vuran Ozan Tufan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

11. dakikada uzun pasla gelişen Norveç atağında topla buluşan Haaland'ın pasında Sörloth topu ağlara gönderse de İspanyol hakem pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü geçersiz saydı.

19. dakikada Norveç'in sağ kanattan atağında Ryerson'un ceza sahası içinde yarattığı tehlikeli pozisyonu savunma önleyerek, topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Norveç'in sol kanattan atağında, ilk vuruşunda defanstaki iki futbolcumuzdan dönen topu izleyen Sörloth'un ikinci kez sert vuruşunda top sol direkten döndü.

28. dakikada A Milli Takımı'nın sağ taraftan Yusuf Yazıcı ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında çok iyi yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2

30. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından Norveç ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Ozan Tufan'ın müsait durumda olmasına rağmen kötü vurarak topu auta gönderdi.

36. dakikada Norveçli futbolcu Elyounoussi'nin iki futbolcumuzu geçerek ceza sahasında vurduğu top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada Norveçli futbolcu Haaland'ın sol kanattan geliştirdiği atakta yerden kale önüne ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kurtardı.

43. dakikada gelişen kontra atağımızda ceza sahasında rakibini geçen ve kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda kaleci Jarstein son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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