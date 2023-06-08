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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NEF Stadı’nda AA Spor Masası’nın konuğu oluyor
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Spor, Futbol

CANLI- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk AA Spor Masası’nın konuğu

08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
CANLI- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk AA Spor Masası’nın konuğu

İstanbul

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sonrası ilk özel röportajını Anadolu Ajansı'na veriyor.

Buruk, "Sahamızda kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek; benim, oyuncularımın, camiamızın sevincini iki katına çıkardı. Bu çok önemli ve değerliydi. Lige hükmeden, ligi domine eden Galatasaray takımı vardı. 88 puanı yakaladık, bu da kalitemizi, ne kadar motive olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA Spor Masası, aa.com.trAA YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebiliyor.

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