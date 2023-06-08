CANLI- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk AA Spor Masası’nın konuğu

İstanbul
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sonrası ilk özel röportajını Anadolu Ajansı'na veriyor.
Buruk, "Sahamızda kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek; benim, oyuncularımın, camiamızın sevincini iki katına çıkardı. Bu çok önemli ve değerliydi. Lige hükmeden, ligi domine eden Galatasaray takımı vardı. 88 puanı yakaladık, bu da kalitemizi, ne kadar motive olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
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