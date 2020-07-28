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Ak Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, birazdan TBMM’de açıklamalarda bulunuyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk oluyor
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Spor, Futbol

CANLI: Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, "Yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik, bunun 3-4 milyon lirasını ben vereceğim." dedi.

28.07.2020
CANLI: Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik

İstanbul

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, AA Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

"Sergen hoca istiyorsa ömrünü burada geçirsin"

"13. sıradan 3. sıraya çıkmak bir başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır." diye konuşan Çebi, "Sergen hoca istiyorsa ömrünü burada geçirsin, başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çebi, "Yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik, bunun 3-4 milyon lirasını ben vereceğim." dedi.

"Kimse bizden uçuk kaçık transferler beklemesin"

Burak Yılmaz transferi konusunda da değerlendirmede bulunan Ahmet Nur Çebi, "Prensip olarak Burak Lille'e gitmek istedi. Teknik detaylar şu anda konuşuluyor, bittiğinde açıklayacağız." şeklinde konuştu.

Çebi, "Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz. Kimse bizden uçuk kaçık transferler beklemesin. Net, açık söylüyorum." dedi.

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