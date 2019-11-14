İstanbul
İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Çağlar Söyüncü, grup maçlarının başından bu yana inandıkları şampiyonaya katılmayı başardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağlar, "Hocamızla, yeni bir başlangıç yaptık. Başladığımızdan beri 2020'ye inanıyorduk. Rakibimiz Fransa maçını oynayacak. Buraya kadar getirmişken lider gitmek istiyorduk. Biz bir maçımız daha olduğundan dolayı kutlayamayacağız. Ama halkımız kutlasın. Bizi her zaman destekledir, onlara teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Onlar için de bizim için de son maçtı. Son bir maçımız kaldı ondan sonra yavaştan hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Biz burada 3 puan alıp devam etmek isterdik ama 0-0 oldu. Hayırlısı böyleymiş. Önemli olan oraya gitmek. Favori İzlanda, Fransa olarak gözüküyordu. Ama biz en baştan beri inanıyorduk. Çok şükür başardık." ifadelerini kullandı.
Çağlar, Avrupa Şampiyonası ile ilgili gelen bir soru üzerine "Gruplar nasıl olacak fikrim yok ama biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Biz sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Sonuçlar zaten ortada. Ekstra bir rakibimiz yok. Hayırlı olsun ülkemize. İnşallah iyi sonuçlar alıp döneriz." diye konuştu.
Genç futbolcu, İzlanda'nın 82. dakikada yakaladığı gol pozisyonuyla ilgili olarak ise "82. dakikada bir takım ruhu, takım arkadaşlığı, orada vatanı korur gibi elimizden geldiğince savuşturmaya çalıştık o pozisyonu. Halkımıza teşekkür ederim. Biz ikinci maçtan dolayı kutlamayacağız. Onlar her zaman yanımızda. Onların desteği bizi çok mutlu ediyor. İnşallah daha iyi olacağız." şeklinde konuştu.
'İnşallah daha iyi olacağız'
A Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Mehmet Zeki Çelik, galibiyeti çok istediklerini yine de EURO 2020'ye katılma hakkı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zeki, "İzlanda gerçekten çok zorlu bir ekip. Fizikleri üst düzeyde ve sürekli uzun top oynadılar. Bizi taçlarla, kornerlerle zorladılar. Galiba bir tane pozisyonları var. Biz de pozisyonlar bulduk, kaçırdık. Maç gitti geldi. Ama galibiyeti gerçekten çok istiyorduk. Olmadı. Beraberlik de bizi şampiyonaya götürüyordu. Bu sonucu aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.
Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlanacaklarını ve başarılı olmak istediklerini aktaran Zeki, "Oraya en iyi şekilde hazırlanacağız. Herkes çok formda. Çalışmaya devam edeceğiz. İlk günden beri 'gideceğiz inanın" dedik. Maçlar kazanıldıkça takımda kendine güvenerek oynadı. Sonuçta elde ettik." ifadelerini kullandı.
Taraftarlara da büyük destekleri için teşekkür eden Zeki Çelik, "Başarı geldikçe onlar da bize destek oldu. Bütün maçlarda bize destek oldular." şeklinde konuştu.
Zeki, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri düşünmek için önlerinde zaman olduğunu ve halen maçın heyecanını yaşadıklarını da sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.