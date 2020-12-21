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Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yunus Hocaoğlu   | 21.12.2020
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

Erzurum

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımıza katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçın ardından Mehmet Özdilek'in yerine teknik direktörlük görevine getirilmişti. Mavi-beyazlı ekip, Çimşir yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

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