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Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gilles Sunu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, kanat oyuncusu Gilles Sunu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Fahrettin Gök   | 02.01.2020
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gilles Sunu ile yollar ayrıldı

Erzurum

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gilles Sunu ile sözleşmemizi karşılıklı feshederek, yollarımızı ayırdık." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sunu'yu, Süper Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonu öncesi Fransa'nın Angers ekibinden transfer etmişti.


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