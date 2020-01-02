Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gilles Sunu ile yollar ayrıldı

Erzurum
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gilles Sunu ile sözleşmemizi karşılıklı feshederek, yollarımızı ayırdık." ifadeleri kullanıldı.
Bilgilendirme |— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 2, 2020
Futbolcumuz Gilles Sunu ile sözleşmemizi karşılıklı feshederek yollarımızı ayırdık.#Erzurumspor pic.twitter.com/sqQdSq02AX
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sunu'yu, Süper Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonu öncesi Fransa'nın Angers ekibinden transfer etmişti.
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