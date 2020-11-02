Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Üneş PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'in, Fatih Karagümrük mücadelesinde sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği aktarıldı.
Ayrıca MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Celalettin Alkan'ın Galatasaray maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildiği ifade edildi.