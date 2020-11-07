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Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe puanları paylaştı

Süper Lig'in 8. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe karşılaşması 1-1 tamamlandı.

Yunus Hocaoğlu   | 07.11.2020
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe puanları paylaştı

Erzurum

Süper Lig'in 8. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasından seken topa ceza alanı dışındaki Guilherme gelişine çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kale direği üzerinden az farkla auta gitti.

9. dakikada Novikovas'ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Murat Uçar'ın yerden içeri gönderdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Halil Akbunar'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan da seken topu çizgi önündeki Ndiaye kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Novikovas, direk dibine doğru sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Öte yandan, müsabaka öncesi mavi-beyazlı futbolcular "Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtlerle seremoniye çıktı.

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