Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı

Erzurum
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşmaya vardığını duyurduğu teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler de hazır bulundu.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’le resmî sözleşme imzaladık.— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) December 3, 2020
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Çimşir, törende 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.