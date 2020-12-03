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Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı.

Yunus Okur   | 03.12.2020
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı

Erzurum

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşmaya vardığını duyurduğu teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler de hazır bulundu.

Çimşir, törende 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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