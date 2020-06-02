Bursasporlu futbolcular George Floyd için diz çöktü

Bursa
Kulübün internet sitesinde yer alan paylaşımda futbolcular ve teknik heyet diz çökerek, ırkçılığa karşı mesaj verdi.
Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼 pic.twitter.com/nR05DjZrjs— Bursaspor (@BursasporSk) June 2, 2020
Teknik direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma ve koşuları hareketleri ile başlarken, ardından pas pres çalışmaları yapıldı.
Takım, antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.