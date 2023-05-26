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Spor, Futbol

Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını açıkladı

Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Lig (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını duyurdu.

Mutlu Demirtaştan  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını açıkladı

İstanbul

Burak Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Fortuna Sittard'da oynamayacağım. Kulüpte neler yaşandığını en kısa zamanda açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl haziranda sözleşme imzaladığı Fortuna Sittard ile 27 maça çıkan Burak Yılmaz, 9 gol kaydetti.

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