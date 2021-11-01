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Spor, Futbol

Burak Yılmaz, hastalığı nedeniyle yarın Sevilla karşılaşmasında forma giyemeyecek

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşmada hastalığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Yusuf Özcan   | 01.11.2021
Burak Yılmaz, hastalığı nedeniyle yarın Sevilla karşılaşmasında forma giyemeyecek Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Paris

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, yarınki Sevilla maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Burak'ın ligin 12. haftasında 29 Ekim'de Paris Saint-Germain (PSG) ile deplasmanda oynanan karşılaşmada biraz hasta olduğunu söyledi.

Burak Yılmaz'ın 30 ve 31 Ekim'de hastalığının sürdüğünü ifade eden Gourvennec, milli futbolcunun hastalığı nedeniyle Lille'de kaldığını ve tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

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